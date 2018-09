Selon l'Agence fédérale du contrôle nucléaire (AFCN), le redémarrage du réacteur Tihange 3, prévu le 30 septembre, est prématuré, rapporte De Standaard jeudi soir sur son site web. "D'un point de vue tant théorique que pratique, le redémarrage du réacteur n'est pas faisable dans un délai de dix jours", affirme le porte-parole de l'AFCN, Erik Hulsbosch, cité par De Standaard.

Selon le gendarme nucléaire, Engie Electrabel devrait reporter l'échéance début de la semaine prochaine.

Des dégradations du béton ont été détectées dans les bâtiments bunkerisés annexes au réacteur abritant des systèmes de secours de 2ème niveau. Tihange 3 est à l'arrêt depuis la fin du mois de mars.

Des problèmes similaires ont également été décelés sur les réacteurs de Doel 4 et Tihange 2. Des analyses sont en cours afin de poser un diagnostic correct et lancer les travaux de réparation. Selon Erik Hulsbosch, ceux-ci pourraient durer six mois.

La disponibilité de ces réacteurs en hiver n'est donc pas garantie, souligne De Standaard.