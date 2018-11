Le réseau de la Stib sera gratuit dimanche "pour encourager et faciliter la participation du plus grand nombre à la marche pour le climat organisée à Bruxelles", annonce la compagnie régionale de transports publics lundi dans un communiqué.

Le dimanche 2 décembre, la "Coalition Climat", qui réunit plus de 70 organisations de la société civile belge, et le mouvement citoyen "Climate Express" organisent un grand rassemblement "Claim the Climate" à Bruxelles, rappelle la Stib. Cette manifestation est organisée en marge de l'ouverture à Katowice, en Pologne, de la COP 24.

"La Stib, en accord avec son ministre de tutelle Pascal Smet, offrira la gratuité de son réseau au cours de la journée du 2 décembre. Les portillons du métro seront désactivés et les voyageurs ne devront pas valider dans les véhicules", indique la société de transports.

La marche partira de la Gare du Nord à midi pour rejoindre le Parc du Cinquantenaire vers 16h00-17h00. Elle engendrera des déviations de plusieurs lignes de transports publics qui passent habituellement sur l'itinéraire de la marche.