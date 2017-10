Le ring d'Anvers en direction de Gand a été fermé jeudi après-midi à hauteur de Deurne après qu'un camion a perdu son chargement de peinture, indique le Centre flamand du trafic.

La police indique qu'il s'agit de peinture blanche, qui s'est répandue sur toute la largeur de la chaussée. Les quatre bandes de circulation, ainsi que la bande d'arrêt d'urgence et la sortie Deurne sont fermées. La perte de cargaison est survenue lorsque le camion a dû brusquement freiner face à une collision entre deux autres véhicules.

Les perturbations devraient encore durer un certain temps. Le Centre flamand du trafic parle d'une "situation vraiment exceptionnelle" et demande d'éviter le secteur autant que possible.

La circulation en provenance du nord d'Anvers vers Gand peut emprunter le tunnel de Liefkenshoek. Le péage de celui-ci est temporairement levé. Les files sur le ring anversois et les autoroutes E19 et A12 se sont beaucoup allongées entre temps.