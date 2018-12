Le Premier ministre, Charles Michel, a convoqué un conseil des ministres dimanche à 15h. Il a été reçu vers midi par le Roi à qui il a fait rapport de la situation politique. Il a annoncé la recomposition du gouvernement sans les ministres N-VA. Le Roi a accepté la démission des ministres et secrétaires d'Etat nationalistes et a nommé Philippe De Backer et Pieter De Crem ministres.

Les compétences des ministres démissionnaires vont être transférées.

Didier Reynders reprendra le portefeuille de la Défense et deviendra donc un "super ministre" puisqu'il gardera les Affaires étrangères et les Affaires européennes.

Alexander De Croo (Open Vld) hérite lui des Finances et conserve la Coopération au développement.

Kris Peeters (CD&V) récupère la Lutte contre pauvreté et l'Egalité des chances, en plus de l'Emploi.

Pieter De Crem (CD&V) succédera de son côté à Jan Jambon à l'Intérieur et à la Sécurité.

Philippe De Backer (Open Vld) reprend les compétences des Postes et Telecom ainsi que l'Agenda numérique.

Maggie De Block succède à Theo Francken et prend en charge l'Asile et la Migration.

Le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) s'occupera en outre de la Régie des Bâtiments.

Le conseil des ministres se réunira à 15h.