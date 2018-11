Quelques jours à peine après une visite d’État "express" qui a agité Bruxelles et le Brabant wallon, le roi Philippe et la reine Mathilde s’envolent pour Berlin ce vendredi 23 novembre. Ils se rendent dans la capitale et plus grande ville allemande dans le "cadre des commémorations du 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale", indique le Palais royal. Un aller et retour réalisé dans la journée. Le retour est prévu tard dans la soirée.

Le roi Philippe et son épouse répondent positivement à une invitation présidentielle. Frank-Walter Steinmeier, président allemand, et son épouse, les recevront pour une cérémonie officielle au château Bellevue.

Le couple royal se rendra ensuite au Rotes Rathaus, l’hôtel de ville de Berlin, où ils seront accueillis par les autorités locales, avant de procéder à un dépôt de gerbe à la Neue Wache, "en mémoire des victimes".

Les commémorations se poursuivent dans deux musées, le Musée historique allemand, d’abord, où ils pourront voir des documents originaux datant de 14-18. Le musée Käthe Kollwitz, ensuite. Cette pinacothèque porte le nom d’une artiste qui a œuvré pour la paix. Son fils, Peter, 18 ans à peine, est décédé en 1914, au champ d’honneur en Flandre. Le musée de Berlin rassemble près de 200 dessins et gravures de l’artiste.

La journée s’achèvera à la Philharmonie de Berlin. Les Souverains assisteront au concert Missa Solemnis de Beethoven, sous la direction du chef d’orchestre belge Jan Caeyers.