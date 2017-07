La rumeur enflait. Cependant, pour d'évidentes questions de sécurité, rien ne pouvait filtrer. Après les festivités du 21 juillet, jour de fête nationale, le roi Philippe et la reine Mathilde se sont rendus vers 19 heures à Boom à Tomorrowland, plus exactement. "Cette année, Tomorrowland débutait le 21 juillet", note Pierre-Emmanuel De Bauw, directeur de la communication du Palais royal. "Les souverains ont accepté l'invitation des organisateurs. Mais il était important qu'ils participent aux cérémonies de la Fête nationale avant et après. Tout le programme est maintenu".Tout? Non. Il ne feront pas leur traditionnelle visite royale au parc royal après le défilé. "Le Roi et la Reine sont à Tomorrowland, le reste de la famille ira au parc. » La visite à Tomorrowland est exceptionnelle. « Le festival est très populaire et a bonne réputation à l'étranger, aussi. Il a un rayonnement dans le monde entier, tous les ans des centaines de milliers de personnes marquent leur intérêt pour ce festival. C'était l'occasion de s'y rendre", poursuit-on au Palais. "De plus, le couple royal est très sensible à la création musicale." Même, s'ils ont un "goût plus classique", mais ils sont « tout à fait en phase » avec de la musique que leurs enfants et les plus jeunes pourraient écouter. Le couple royal assistera ensuite, en famille, au feu d'artifice.C'est la deuxième fois en quelques semaines que le Palais royal fait montre d'une communication plus moderne et destinée aux jeunes. Après avoir publié une vidéo sur son kite-surf, le roi Philippe et son épouse, la reine Mathilde, démontrent une nouvelle fois qu'ils peuvent surprendre, aller là où on ne les attend pas spécialement et donner une image plus jeune et dynamique de la Maison royale.