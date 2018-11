Cette présentation via le tableau a eu lieu lundi midi, premier jour de la visite d'Etat, lors du déjeuner privé entre les Souverains et le couple présidentiel français, au Palais de Bruxelles. En effet, les deux couples ont fait plus ample connaissance lors de ce moment, loin de la cohue médiatique. Ils ont visiblement parlé de leurs familles. Le roi Philippe en a profité pour présenter ses enfants, dont sa fille aînée, de façon originale.