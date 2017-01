La semaine s’annonce particulièrement chaude au Parlement fédéral. Trois dossiers y seront débattus dès aujourd’hui en commission des Affaires sociales : la réforme du financement de la sécurité sociale, celle du travail faisable et maniable et celle sur la compétitivité des entreprises (loi du 26 juillet 1996). "La réunion pourra être prolongée", lit-on sur le site de la Chambre… Autrement, la majorité entend aboutir coûte que coûte, au finish donc.

Parmi ces trois projets de réforme, celui sur la loi du 26 juillet 1996 a fait bondir le PTB avant-hier dimanche. Son service d’étude s’est d’ailleurs lancé dans une analyse chiffrée particulièrement précise dont la synthèse se résume en une phrase : "Au cours des deux années à venir, la nouvelle loi salariale fera perdre 753 euros (montants bruts, NDLR) aux revenus médians", lit-on en titre de l’étude du PTB. L’auteur de l’étude du PTB Koen Dereymaeker développe deux autres cas concrets dont l’objet est de prouver les pertes d’augmentation de salariale durant les deux années à venir si le gouvernement Michel fait approuver sa loi par le Parlement (lire tableaux ci-dessous). Pour mémoire, cette fameuse loi de 1996 "avait pour objectif d’éviter que les salaires belges ne grimpent plus rapidement que ceux des pays voisins tels que les Pays-Bas, la France et l’Allemagne".

Justifiée à l’époque, cette mesure n’a plus lieu d’être si l’on se réfère à la très sérieuse enquête comparative menée en novembre dernier par l’institut de recherche allié aux syndicats allemands Hans-Böckler-Stiftung (voir infographie).

Cette étude montre qu’en 2015, les salaires des 28 pays membres de l’Union européenne ont augmenté de 1,7 %. Une augmentation dite réelle, qui tient compte de l’inflation, donc. C’est le cas pour la grande majorité des pays concernés par l’étude, sauf la Belgique qui fait figure d’exception avec la Grèce et le Portugal. D’après cette étude, les salaires réels ont diminué de 0,5 % en 2015 et de 0,9 % en 2016 : plus forte baisse de tous les pays de l’UE.

Même position du côté de la Banque Nationale, qui indique dans son dernier rapport que l’écart salarial entre les pays de référence (Pays-Bas, Allemagne et France, donc) avait disparu en 2016. Selon Koen Dereymaeker, "le gouvernement modifie les règles du jeu. La nouvelle loi fait en sorte que les salaires belges augmenteront moins vite que les pays de référence. Le gouvernement fédéral met ainsi en place - de facto - une loi organisant un dumping salarial avec nos pays voisins car elle ne tient pas compte des diminutions des cotisations sociales obtenues en 2016-2020 avec le tax-shift".