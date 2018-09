Belgique Certaines unités instaurent des listes d’attente suite à une forte demande d’inscriptions

La période de rentrée signe la reprise des activités sportives et de loisirs, comme le scoutisme. Toutefois, certaines unités sont extrêmement demandées, au point de devoir instaurer un système de liste d’attente pour les nouveaux candidats.

Les Scouts BADEN-POWELL de Belgique précisent que le phénomène n’est pas nouveau. Mais qu’avec "des événements comme le BeScout, il y a eu une certaine promotion du mouvement dans la presse et ça peut motiver de nouveaux jeunes" à s’intégrer chez les Scouts. Lionel Claude, animateur "diversité et inclusion", se penche sur la thématique depuis un an.

"J’ai récolté une série de témoignages au sein des unités concernées. L’instauration d’une liste d’attente est propre à une série d’unités qui atteignent leurs limites en termes d’encadrement, d’espaces d’accueil ou d’animateurs disponibles. Ils ne se sentent plus aptes à assurer une animation scoute de qualité s’ils acceptent de nouveaux adhérents, et redirigent donc les candidats vers d’autres rassemblements. Ou mettent en place une liste d’attente."

(...)