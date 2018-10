Le Syndicat libre de la fonction publique (SLFP) dépose un préavis de grève prenant cours mercredi pour le service incendie de Bruxelles, annonce-t-il lundi.

Une assemblée générale est prévue jeudi matin, précise Éric Labourdette, délégué permanent. Le syndicat proteste notamment contre la perte depuis deux ans des "chèques équipements" et de la somme allouée à la masse d'habillement des pompiers, destinée entre autres à entretenir les vêtements de travail. "Il reste trois mois à la direction pour trouver un moyen de remplacer les chèques équipements", souligne le syndicat. La perte de ces chèques et de la somme de masse d'habillement représente environ 500 euros par an par personne, selon Eric Labourdette.

Le préavis de grève est encore justifié par d'autres motifs, tels que l'absence de livraison des essuies de bain commandés depuis trois ans, le manque d'aménagements pour le personnel féminin mais aussi la diminution de l'effectif de garde "sans raison objective".

"Le SLFP constate que pour des études, des coachings, des consultants et autres, l'autorité débloque des moyens financiers conséquents mais pour le personnel l'argent fait défaut!"

Une assemblée générale du personnel est prévue jeudi à 08h30.