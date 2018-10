Le SNPS dénonce des conditions de travail toujours aussi difficiles qu’à l’ouverture.

Des membres des syndicats de police SNPS (syndicat national de police et de sécurité) et de la CSC se sont présentés devant le centre 127bis de Steenokkerzeel ce jeudi midi pour mener une action symbolique.

L’objet de leur protestation est l’ouverture du centre pour transmigrants. Un préavis de grève a été déposé, mais les syndicats ont voulu marquer le coup. Ils dénoncent aussi le comportement du gouvernement à leur égard comme l’indique Thierry Belin, secrétaire national du SNPS : “On avait demandé de ne pas ouvrir le bâtiment parce que rien n’était prêt. Le gouvernement ne nous a pas écoutés. Ils ont décidé d’ouvrir tout de même. Hier, on est revenu devant le comité de négociation avec la question de savoir si le bâtiment est en ordre ou non. Il a fallu un temps infini avec des discours de politiciens pour qu’au final on obtienne la réponse. C’est non. Ils sont en train de lister les problèmes. C’est bien de faire ça. Ils disent être en contact avec des services pour trouver des solutions. C’est très bien aussi mais c’est ce qu’il fallait faire avant. Ça ne va pas”.

Le SNPS dénonce des conditions de travail toujours aussi difficiles qu’à l’ouverture. “Les gens ne sont pas contents car ils travaillent dans des conditions épouvantables. Il n’y a rien qui fonctionne. On peut citer le problème de la sécurité incendie ou celui du tableau électrique par exemple. Ni la sécurité du personnel, ni celle des migrants ne sont assurées. Ce mercredi, par exemple, il y a eu là-bas un exercice incendie. Ils ont donné la clé à un responsable de la direction générale de la police. Il n’a jamais réussi à ouvrir une cellule où il est censé y avoir quelqu’un. Ça peut paraître comique comme ça car c’est ridicule. Mais si on est en face d’un véritable sinistre et qu’il y a vraiment une personne dans la cellule, vous imaginez le drame”, indique Thierry Belin.

Le syndicaliste pointe aussi les conditions sanitaires qu’il juge tout simplement inacceptables : “J’ai un collègue qui est rentré chez lui avec des puces. Ce n’est pas rare que les policiers soient en contact avec des gens qui ont des maladies extrêmement contagieuses comme la gale. Qu’est-ce qu’on fait avec les vêtements ? Y a-t-il du matériel de désinfection ? On n’a aucune réponse des autorités à ce propos. C’est lamentable”.

La situation générale n’a donc pas changé depuis l’ouverture du centre selon le SNPS. Le syndicat exige toujours la fermeture du site afin de le mettre en ordre. “On veut que le centre ouvre une fois que tous les problèmes seront réglés. On l’a exigé mais on a reçu une fin de non-recevoir. Au niveau de l’autorité de police, personne n’ose dire à Monsieur Jambon que ça ne va pas. C’est la période des élections et les ministres N-VA ont promis à leurs bourgmestres qu’ils allaient les débarrasser des transmigrants. C’est catastrophique. L’action symbolique de ce jeudi en appelle d’autres si la situation ne bouge pas”, conclut le secrétaire national du SNPS.