Le sort des étudiants "reçus-collés" devrait être fixé cette semaine

Belgique

Plusieurs étudiants dits "reçus-collés", c'est-à-dire qui ont réussi leurs examens mais qui ne se sont pas classés en ordre utile lors du concours instauré en fin de première année de médecine, suspendu cet été par le Conseil d'État, ont intenté des recours en Justice afin de passer en deuxième année.

Les différentes décisions, auxquelles le ministre de l'Enseignement supérieur pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, Jean-Claude Marcourt, devrait se conformer, sont attendues dans le courant de la semaine. Une trentaine d'étudiants en médecine ont invoqué leur "droit subjectif à passer en deuxième année" devant le tribunal de première instance de Namur. Celui-ci devrait rendre sa décision mardi, indique leur avocat, Me Luc Misson.

D'autres étudiants ont pris la même voie, plus d'une centaine de l'Université de Mons et de l'Université catholique de Louvain (UCL), défendus par Me Jean Laurent, ayant intenté le même recours devant les tribunaux de Mons et de Nivelles.

A côté de ces actions judiciaires, Me Jean Laurent conseille d'intenter des recours internes aux universités. "Certains étudiants (reçus-collés, ndlr) ont fait une demande d'inscription et les universités leur ont délivré une attestation indiquant qu'elles ne sont pas en mesure de l'accepter. Nous leur conseillons d'initier des recours internes contre le refus d'inscription", explique Me Laurent.

Ces recours internes sont introduits auprès du délégué du gouvernement désigné auprès de l'établissement supérieur en question. Si le délégué confirme le refus d'inscription, "nous pouvons encore aller au Conseil d'État", précise Jean Laurent. Soit la juridiction qui a suspendu cet été le concours instauré en fin de première année en médecine, jugeant les quotas sur lesquels il se basait insuffisamment motivés.

Ces actions devraient fixer le sort de l'ensemble des étudiants, le ministre de l'Enseignement supérieur, Jean-Claude Marcourt ayant indiqué vendredi à l'agence Belga qu'il se plierait aux décisions judiciaires.