Le syndicat SLFP Défense a décidé d'envoyer une lettre au Roi dans le but d'expliquer les différents dysfonctionnements dans l'armée. Voici son contenu.

Zaventem, le 15 novembre 2018





Dysfonctionnement au sein de votre armée





Sire,





En tant que commandant en chef des forces armées et souverain de notre magnifique Royaume de Belgique, nous nous permettons de porter à votre attention le respect indéniable que l’ensemble du personnel de la Défense vous témoigne au quotidien et plus spécifiquement en ce jour.





Cependant, malgré le service irréprochable rendu à la nation tant sur le territoire qu’à l’étranger, la Défense n’a jamais été autant mise à mal qu’aujourd’hui par le pouvoir exécutif.





Votre Majesté, vous trouverez, ci-dessous, une liste non exhaustive des attaques notamment sur le personnel militaire:

Un dossier pension incompatible avec la spécificité du métier et la vision stratégique approuvée par le pouvoir exécutif;

Coupes sévères et perpétuelles dans le statut;

Fermetures de casernes, disparition de filières de métier et l’incertitude générale qui règne au sein du personnel de la Défense;

Les réformes concernant les jours de maladie et les pensions pour inaptitude physique appliquées à la Défense par simple décision de principe;

Le manque de reconnaissance malgré les actes de bravoure ou héroïques du personnel de la Défense.

Votre Majesté, si vous souhaitez entendre la réalité de vos fidèles soldats, nous sommes disposés à vous rencontrer.Malgré les faits exposés, les militaires et notre organisation vous seront toujours fidèles. De plus, les militaires continueront à défendre le pays et la Monarchie au péril de leur vie, comme stipulé dans leur acte d’engagement.Daignez, Sire, agréer l’hommage de notre profond respect.

MODAERT Dimitry Dirigeant Responsable

MORENVILLE Boris Dirigeant Responsable

CORRIAT Pascal Dirigeant Responsable

HUYBRECHTS Chris Dirigeant Responsable

LAUWEREINS Edwin Président