Belgique Une étude sur le bien-être au travail démontre que le télétravail et la flexibilité rendent le travailleur plus productif et épanoui

Les entreprises accordent de plus en plus de flexibilité aux travailleurs. Le travail flexible représente non seulement un avantage pour les travailleurs, mais aussi pour les employeurs. On pense notamment à la motivation des employés, au degré de rétention plus élevé et à la forte attractivité de l’employeur.

D’ailleurs, une enquête de grande envergure est actuellement menée sur l’impact de la flexibilité dans les entreprises. Et les résultats sont sans appel, les travailleurs belges font augmenter la productivité de leur entreprise de 20 % lorsqu’ils peuvent par exemple télétravailler.

"On remarque vraiment cette tendance liée à une demande et un intérêt croissant par rapport au télétravail, autant chez les employeurs que les chercheurs d’emploi. D’ailleurs, elle est devenue aussi importante qu’un bon salaire. Je crois que cette flexibilité dans les horaires et la façon de travailler est liée à notre manière de vivre aujourd’hui, il y a de plus en plus de familles monoparentales, cette méthode permet donc de combiner toutes les tâches du quotidien", détaille Nathalie Alhadeff, National Director Hays Experts pour le bureau de recrutement Hays.