Comme tout le monde, les personnes à mobilité réduite (PMR) souhaitent voyager et découvrir le monde. Ces personnes, qui constituent 35 % de la population, voyagent rarement seules et se trouvent trop souvent confrontées à des difficultés d’accessibilité des lieux de destination. "Le secteur touristique gagnerait à développer son offre de destinations accessibles à un public qui n’attend qu’une chose : pouvoir voyager et profiter de l’offre touristique aussi facilement que tout le monde" , détaille Mathieu Angelo, le directeur du Collectif accessibilité Wallonie-Bruxelles (Cawab), qui est à l’initiative du deuxième Sommet mondial du tourisme accessible qui se tiendra à Bruxelles aujourd’hui et demain.

Le tourisme accessible , c’est quoi ? C’est simple, il permet à tous les visiteurs, quelles que soient leurs capacités, de profiter pleinement de l’expérience touristique offerte par les destinations. Il s’agit alors de rendre l’environnement et les services adaptés au plus grand nombre, incluant les personnes en situation de handicap, mais aussi les seniors, les familles avec des enfants en bas âge, les femmes enceintes, les parents avec une poussette, les personnes dans le plâtre… et dans encore bien d’autres situations.

(...)