Le trafic ferroviaire entre Namur et Bruxelles va reprendre vers 11h30 dans les deux sens, alors qu'il était perturbé depuis tôt mardi à la suite d'un double vol de câbles, indique un porte-parole d'Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Les réparations ont été effectuées et la circulation devrait se normaliser bien que des retards résiduels sont encore à prendre en compte. Un double vol de câbles a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi entre Rhisnes et Gembloux. "Le câble principal et celui de secours ont été volés. C'est pourquoi nous avons dû interrompre totalement le trafic", précise Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel.

Vingt-cinq personnes ont été mobilisées pour procéder aux réparations importantes vu la quantité de câbles volée.

Le trafic ferroviaire entre Namur et Bruxelles était perturbé dans les deux directions et des retards d'environ trente minutes étaient à déplorer. "La situation va se normaliser mais des retards résiduels peuvent encore intervenir", explique M. Sacré.