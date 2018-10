Plusieurs internautes ont fait état de leur consternation et leur indignation ce lundi matin après la publication d'un candidat MR. Ainsi, Eric Bertrand, militaire à la retraite et 10ème de la liste MR à Andenne (province de Namur) a partagé une photo très violente sur Facebook, et plus précisément sur V.D.R, un groupe spécialisé dans les montages photos prétenduement humoristiques.

La publication, extrêmement violente, est divisée en deux photos. La première intitulée "problème" montre trois personnes qui tentent de grimper à l'arrière d'un camion.La seconde, intitulée "solution" représente l'avant d'un camion maculé de sang. Une publication qu'on peut difficilement interpréter autrement que comme un appel au meurtre...

Sur le réseau social Twitter, Alexis Deswaef, ancien président de la Ligue des Droits de l'Homme, a demandé une réaction du MR. " Cette personne est 10eme candidat sur la liste du MR à Andenne", écrit-il. "La N-VA a écarté de ses listes des personnes partageant des images similaires sur le groupe de schildenvrienden . Que va faire le MR? Merci de nous dire si c'est un Fake... ou pas."

"Ce n'était vraiment pas mon intention de froisser qui que ce soit. J'ai partagé cette photo, dont je ne suis pas l'auteur, hier soir (dimanche) sur le site V.D.R, un site humoristique, très noir, très satirique. Personnellement, je pensais qu'on pouvait rire de tout.... Je ne voulais pas faire de vague. Rapidement, j'ai vu les réactions des gens à la publication. J'ai compris que j'avais fait le con", nous explique ce lundi matin Eric Bertrand. "J'ai retiré ma publication après trois minutes! Ensuite, j'ai appelé le président de la section locale du MR à Andenne pour le prévenir. J'ai voulu faire de l'humour noir, mais c'était une erreur. J'ai été trop vite... En plus, je trouve cette photo dégueulasse! Cela ne représente pas mes idées: je ne suis pas anti-migrant! Je suis le premier à les défendre quand ils sont attaqués sur les réseaux sociaux. Si on avait la guerre en Belgique, on serait bien content de pouvoir se réfugier à l'étranger." © IPM

Un second cas similaire au MR d'Andenne

De son côté, le MR juge "scandaleux" ce message. "Nous avons déjà pris contact avec le président de l'arrondissement, Gilles Mouyard. Nous prendrons également contact avec la personne tête de liste MR à Andenne pour très sévèrement rappeler à l'ordre ce candidat", nous précise le porte-parole d'Olivier Chastel, président du MR. "La loi ne nous permet cependant plus, à deux semaines des élections, de modifier les listes. Je rappelle que la section d'Andenne a déjà exclu Jean-Michel Larock du parti pour des propos racistes (NDLR:le candidat avait qualifié les migrants de "parasites" sur Facebook.) Le même régime devrait s'appliquer dans le cas présent, mais au vu du réglement électoral, nous devrons nous contenter d'une très forte réprimande. C'est aussi l'occasion de rappeler à nos candidats la charte des réseaux sociaux qu'ils se sont engagés à suivre."