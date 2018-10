La Flandre va-t-elle connaître son premier bourgmestre Vlaams Belang ? A Ninove, cela pourrait bien être le cas. La liste "Forza Ninove", emmenée par Guy D'Haeseleer, a largement remporté le scrutin communal en réalisant un score historique de 40 % (15 sièges), soit plus de 13,5 points par rapport aux dernières élections communales. D'Haeseleer, un député flamand étiqueté Vlaams Belang, a donc la main pour prendre le pouvoir dans la ville de 38.000 habitants. Certains sympathisants de "Forza Ninove" ont d'ailleurs fêté dimanche soir ce beau résultat électoral avec des saluts hitlériens.

"Il est clairement établi que nous écrivons l'histoire à Ninove avec notre parti et que les formations traditionnelles sont ébranlées", a déclaré Guy D'Haeseleer dimanche soir. "C'est normal que le parti qui est capable de convaincre 40% de la population fasse bouger les choses." Derrière ce succès pléthorique, l'Open VLD a récolté 26,9 % des voix, soit 9 sièges. La liste SAMEN 7 sièges (22 %) et la N-VA 3 sièges (7,8%) pourraient rentrer dans une coalition avec soit l'Open VLD, soit Forza Ninove. Seule une grande coalition SAMEN - Open VLD - N-VA pourrait mettre en échec Guy D'Haeseleer. Tania De Jonghe (Open VLD), la bourgmestre sortante, a d'ailleurs déclaré que l'initiative de former un collège communal était laissée au parlementaire flamand.

"C'est dommage que la N-VA ait perdu autant de sièges. (...) Je suis un nationaliste flamand et quelqu'un qui croit que qu'il doit y avoir une collaboration entre les différents partis. Je vais prendre contact avec la N-VA afin de jauger la situation." Une simple coalition N-VA - Forza Ninove serait suffisante mais très peu confortable. Elle représenterait 17 sièges sur 33. En terme de voix de préférence, D'Haeseleer a convaincu 8.173 électeurs de voter pour lui. Il dépasse largement Tania De Jonghe et ses 4861 voix. A ce niveau-là aussi, c'est un véritable plébiscite.