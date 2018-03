Les beaux jours devraient bientôt faire leur retour. Ils s’accompagnent invariablement d’une multiplication des motos sur nos routes. Jugés dangereux, les deux-roues ont parfois mauvaise réputation. Et pourtant, le nombre d’accidents les impliquant baisse de manière spectaculaire ! C’est ce que révèle l’Institut Vias (ex-IBSR), qui publie une nouvelle étude en prévision de la journée du motard, ce dimanche 25 mars.

Le nombre d’accidents de motos avec blessés a baissé de… 24 % ! On dénombrait 3.777 accidents en 2008, pour 106 morts, et 3.245 crashes en 2017 (3.002 en 2016), et 65 morts (66 en 2016). Et cela alors que le nombre de motards a augmenté de 28 % environ ces 10 dernières années, pour atteindre 450.000 l’an dernier…

(...)