Les Affaires étrangères ne sont pas au courant qu'un présumé terroriste belgo-marocain a été appréhendé au Maroc ce mois-ci, a indiqué mercredi le service public fédéral à l'agence Belga.

L'homme aurait recruté des jeunes pour partir en Syrie. Het Laatste Nieuws a indiqué mercredi que Saïd El Amraoui, âgé de 32 ans et originaire de Merksplas, avait été interpellé plus tôt ce mois-ci alors qu'il était parti en vacances au Maroc. Il aurait été intercepté à la frontière et séjourne depuis lors dans une prison marocaine.

Saïd El Amraoui est l'un des quatre radicaux soupçonnés d'avoir recruté des jeunes dans le Limbourg pour les envoyer combattre en Syrie. Ils auraient opéré depuis la mosquée de Neeroeteren, selon le parquet. Mais El Amraoui a été acquitté, et tant lui que ses comparses ont toujours nié être impliqués dans ces faits.

L'arrestation se serait déroulée de manière totalement inattendue. Sa famille tente de le faire sortir de prison.