En 2015, 803 faits de "coups et/ou blessures volontaires envers un agent ou officier" de police ont été enregistrés, soit moins que lors de l'année précédente où 924 faits avaient été relevés.

Au cours du premier trimestre 2016, 182 cas ont été constatés, ce qui impliquerait également une diminution sur l'ensemble de l'année, ressort-il d'une réponse du ministre de l'Intérieur, Jan Jambon, à une question parlementaire.

La tendance à la baisse est constatée depuis plusieurs années déjà. En 2010 et 2011, 1.024 et 1.051 faits avaient respectivement été enregistrés, tandis qu'ils étaient 954 en 2012, 868 en 2013 et 924 en 2014.