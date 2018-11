Si la compagnie ferroviaire a décidé de prendre le problème à bras-le-corps, c’est bien que les amendes impayées représentent un gouffre pour son économie.

En effet, ces dernières années, elles ont représenté un trou de près de 300 millions d’euros. "Cette nouvelle loi et le dispositif en vigueur permettront d’éviter ces pertes, les amendes seront plus vite réglées quand avant ça passait en justice et que beaucoup de temps se perdait entre le moment où l’amende était donnée jusqu’à ce qu’elle soit réellement payée ", justifie Elisa Roux, porte-parole de la SNCB.

(...)