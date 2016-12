Abonnés Ma. Be.

L’assureur AG Insurances vient de faire connaître les résultats de son Happiness Barometer 2016, son enquête annuelle sur l’état de bonheur et de satisfaction des Belges.

D’après ce sondage, avec un score moyen de 6,7 sur 10, le sentiment de bonheur du Belge en 2016 est légèrement plus élevé que l’an dernier (6,5). Cependant, le nombre de Belges très heureux (dont le score est d’au moins 8 sur 10) diminue...

En outre, le sondage montre que le sentiment de sécurité et la satisfaction financière ont pris un fameux coup. Les personnes interrogées se montrent en outre de plus en plus préoccupées par l’évolution de la société.

En 2016, deux tiers des Belges donnaient un score de 7 sur 10 ou plus pour décrire leur sentiment de bonheur actuel. Le chiffre passait à 3 sur 4 lorsqu’il s’agissait d’estimer leur niveau de bonheur futur.

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.