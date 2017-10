"Je plaide pour la création d’un poste de médiateur à Bruxelles. Ce n’est plus normal qu’il n’y en ait pas. Vous savez, quand les pays d’Europe centrale ont adhéré à l’UE, la Commission avait exigé la création d’un poste de médiateur dans chaque pays. Les recommandations internationales plaident pour la formation d’une instance indépendante neutre impartiale pour gérer les plaintes et faire des recommandations !", insiste le médiateur de Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles Marc Bertrand.

