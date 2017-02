L’année 2015 a été particulièrement éprouvante pour les travailleurs des refuges de Wallonie. En effet, ceux-ci ont dû faire face à une augmentation importante du nombre d’euthanasies. Ainsi, près de la moitié des chats recueillis ont reçu une piqûre fatale (contre 42 % en 2014) et environ 20% des chiens (contre 14 en 2014).

"Ce sont des moments assez durs. Quand il s’agit d’un chien qu’on a sauvé et qui vivait dans une cave et qu’on finit par devoir euthanasier, il y a toujours un sent iment de culpabilité et d’échec. Je ne connais aucun directeur de refuge qui se dit ‘chouette , je vais tuer des chatons’ . Tout le monde aimerait que ça diminue" , confie Sébastien de Jonge, coordinateur de l’ASBL Sans Colliers.

La cause de cette augmentation ? "Il suffit qu’il y ait des températures clémentes pour que les virus résistent et on se retrouve alors avec de nombreux animaux en souffrance", indique le coordinateur.

C’est au printemps qu’ont lieu le plus d’euthanasies et les chatons en sont les premières victimes. "Entre mai et septembre, on a plein d’abandons. On reçoit des centaines et des centaines de portées et chaque année, on se trouve démunis face à cette situation. La plupart arrivent malades et risquent de contaminer les autres animaux. Donc, on n’a pas d’autre choix que de les euthanasier dès leur arrivée. C’est une décision très difficile pour nos vétérinaires. On demande aux gens d’être responsables et de faire stériliser leurs chats", explique Ludivine Nolf, chargée des relations publiques à Veeweyde.

Pour les chiens , la situation est différente puisque les euthanasies concernent généralement des individus agressifs ou âgés et qui tardent à être adoptés.

Dans tous les cas, les refuges se réjouissent de la récente stérilisation obligatoire pour les chats de Wallonie dès le printemps 2017 et espèrent voir un effet positif rapide sur le nombre d’euthanasies.