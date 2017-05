Les chiffres 2016 sont tombés : seules 39 communes wallonnes atteignent l’objectif des 10 %.

Les communes wallonnes doivent atteindre les 10 % de logements publics sur leur territoire, sous peine de sanctions. Mais en pratique, cette barre des 10 % prend des airs de douce utopie. Et les sanctions ne sont pas réellement infligées.

La Région wallonne nous a transmis les chiffres 2016 des logements sociaux dans les 262 communes (pour une trentaine, les données sont encore partielles). Résultat ? Depuis la dernière publication, en 2013, la situation semble s’être détériorée. En 2016, seules 39 communes sur les 262 wallonnes sont au-dessus des 10 %, (15 % du total), comme trois ans plus tôt. Et 160 sont sous le seuil des 5 %. Quant aux mauvais élèves, ils ont même régressé : en 2013, on dénombrait 50 communes avec moins de 1 % de logements sociaux. Elles sont 56 en 2016.

Problématique : 40.000 personnes garnissent la liste d’attente pour un logement social. “ L e nombre de logements sociaux est plutôt en diminution ”, analyse Tom De Schutter, de l’Union des Villes et Communes.

Cela s’explique notamment par la vente de nombreux logements par les communes. “ On en était à 200 logements vendus par an en Wallonie, en 2014, et encore davantage en 2015” , reprend Tom De Schutter. “ Or, le rythme de construction est freiné par rapport à 2013, alors qu’il était déjà insuffisant. ”

“ Des centaines de logements ont été déconstruites, comme lors de la démolition de tours à Droixhe (Liège) ”, ajoute Philippe Dechamps, directeur de la DGO4. “À Charleroi, d’autres bâtiments vont être démolis. D’une manière générale, j’ai le sentiment que le nombre de logements publics décroît tout doucement. ”

En janvier, le ministre wallon du Logement, Paul Furlan (PS), remplacé depuis par Pierre-Yves Dermagne (PS), avait annoncé sa volonté de “ renforcer la mise en œuvre des sanctions ”, mais sur base d’autres critères que les fameux 10 %.

