Le ministre-Président flamand Geert Bourgeois (N-VA) revient sur les réalisations de sa majorité (N-VA-CD & V-Open VLD), mais aussi les défis qui attendent celle-ci, la Belgique et même l’UE. Si l’élu N-VA est un des plus chauds partisans de l’indépendance flamande, il déplore la perte de connaissance du français au nord du pays.

Dans votre récente déclaration annuelle au Parlement flamand, vous étiez très positif.

"J’ai en effet apporté de bonnes nouvelles. Cela se passe bien en Flandre, même très bien. Nous attendons une croissance de 1,8 %. C’est plus que la moyenne belge. Nous constatons depuis 25 mois une baisse continue du chômage. Nos entreprises ont créé au cours de cette période 90.000 jobs. On se trouve aussi dans le Top 10 européen sur le plan des régions innovantes. Nous investissons beaucoup dans le secteur de la recherche. On y consacre 2,69 % de notre PIB. Et enfin, nous exportons formidablement bien. En 2016, on se trouve pour la première fois au-dessus des 300 milliards d’exportations. La Flandre est devenue le 13e plus grand exportateur au niveau mondial. Plus de 850.000 jobs dépendent de nos exportations. Notre budget est structurellement en équilibre et nous avons pu faire d’énormes investissements."

Mais vous avez fait beaucoup d’économies depuis deux ans…

"Oui, mais c’était nécessaire. On avait toujours dit que l’on ne voulait pas créer de dettes pour nos enfants et nos petits-enfants. Ces économies, on les a surtout réalisées au sein des pouvoirs publics. C’est quelque chose dont je suis assez fier. En 2019, on aura 4.000 fonctionnaires en moins. Mais on économise pour mieux investir. On a prévu trois énormes vagues d’investissement : 400 millions en 2016, 400 millions en 2017 et 610 millions en 2018. C’est très important ces investissements publics. Les principaux domaines sont la mobilité, les infrastructures scolaires et le bien-être."

En Flandre, plus qu’à Bruxelles et en Wallonie, vous faites face au vieillissement de votre population. Un défi spécifique pour votre marché du travail ?

(...)