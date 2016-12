Anis Amri était un homme connu pour ses liens avec les milieux radicaux et pour la menace qu’il représentait. Pourtant, il n’a pas été arrêté avant. La presse allemande s’est interrogée, hier, sur les dysfonctionnements des services de sécurité. Le portefeuille et les papiers d’Amri avaient été découverts dans le poids lourd qui a ravagé, lundi soir, un marché de Noël de Berlin. Malgré cela, les policiers se sont focalisés toute la journée du mardi sur un suspect pakistanais, finalement mis hors de cause.

Amri avait été placé sous surveillance car suspecté de préparer un cambriolage pour financer un attentat. Mais l’enquête avait été abandonnée en septembre faute d’éléments probants. Dans le même temps, son expulsion a été bloquée par son pays d’origine. Comment a-t-on pu rater ces signaux d’alerte ? "Les autorités l’avaient dans le viseur et il a quand même réussi à disparaître", s’étonne le magazine Der Spiegel.

Pour le Darmstädter Echo, le millefeuille administratif allemand, entre ses échelons fédéraux et locaux, est en cause. "Le fédéralisme, s’il n’est pas conscient de ses problèmes inhérents, représente un risque pour la sécurité", relève le quotidien. Le Süddeutsche Zeitung, relève lui aussi "que des erreurs ont été commises". Il souligne cependant qu’"un État de droit a le droit d’en commettre, autrement c’est le risque d’une dérive autoritaire à la manière de la Russie ou de la Turquie".

Angela Merkel et ses choix sont aujourd’hui en première ligne. La puissante chancelière est accusée sur sa droite par les populistes et ses alliés conservateurs bavarois pour sa politique migratoire. Il lui est reproché d’avoir ouvert l’Allemagne à la menace terroriste en permettant l’arrivée de 900.000 réfugiés en 2015, puis de 300.000 autres cette année.

Une remarque qui est à pondérer : la Belgique et la France, qui accueillent énormément moins de migrants, ont eu à subir le retour de ses djihadistes nationaux par les grandes routes migratoires.