Les filles et les garçons égaux dans la cour de récréation ? Rien n’est moins sûr. Plusieurs chercheurs se sont penchés sur la question et ont constaté que les filles et les garçons n’occupaient pas cet espace de la même manière. Selon plusieurs études, les garçons occupent la majeure partie de la cour et principalement son centre, reléguant les filles à la périphérie.

Est-ce parce que les filles sont naturellement attirées par des espaces réduits et plus intimes ? Pas selon les chercheurs ! Selon Édith Maruéjouls, géographe, les filles choisissent ces endroits, avec leurs copines, par habitude mais aussi parce qu’elles ont l’impression que les autres espaces leur sont interdits.

Au niveau des déplacements, à l’intérieur de la cour, les chercheurs ont également constaté des différences importantes entre les garçons et les filles. Les garçons se déplacent en effet beaucoup plus en courant, en grimpant et en explorant les espaces. Les filles, quant à elles, ont des comportements généralement plus statiques. Elles bougent généralement en faisant des petits pas, en dansant ou en se balançant, et en petits groupes.

Les jeux pratiqués par les deux groupes sont également différents. Les garçons jouent principalement à des jeux comprenant des activités physiques comme le football et à des jeux de course-poursuite, qui sont connotés comme des jeux masculins, alors que les filles pratiquent plutôt des jeux considérés comme féminins comme la marelle.

Pour les chercheurs, ces différences ont des conséquences importantes sur l’image que les petites filles ont d’elles-mêmes et sur la place qu’elles pensent pouvoir prendre dans la société une fois adultes.

Pour Édith Maruéjouls, les filles, en restant sur les bords et les côtés de la cour sans pouvoir couvrir tout l’espace, ne peuvent pas expérimenter l’envahissement et ne prennent que la place qu’on leur laisse. La géographe ajoute que ne pas pouvoir jouer à ce que l’on veut parce que l’on est une fille ou un garçon pas assez conforme, ou avoir moins de place pour jouer, revient à faire l’expérience de l’injustice et à installer des inégalités durables, relève l’Ufapec (Union francophone des associations de parents de l’enseignement catholique).