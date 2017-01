La criminalisation des enfants demandeurs d'asile, qui sont parfois rapatriés sur des vols militaires au même titre que des demandeurs d'asile condamnés par la Justice, doit cesser, affirment les députés Benoît Hellings (Ecolo) et Wouter De Vriendt (Groen).

Le quotidien De Standaard indiquait lundi matin qu'au moins 23 mineurs avaient été placés ces dernières années sur des vols spéciaux, sécurisés, à bord d'appareils militaires, pour être renvoyés dans leur pays d'origine avec leur famille.

"Des enfants issus de familles qui n'ont pas reçu le droit de séjourner légalement chez nous ! Pourtant, Theo Francken les considère comme tels. Ce comportement est indigne d'un État démocratique comme la Belgique", s'indigne Benoît Hellings, qui réclame la transparence totale à la Chambre sur ces vols.

"Les déportations militaires d'enfants ne correspondent pas aux normes et valeurs d'une démocratie occidentale", appuie Wouter De Vriendt. "Cela prouve que Theo Francken traite les plus vulnérables non pas avec douceur, mais impitoyablement."

Le secrétaire d'État à l'Asile et la Migration justifie cette mesure, exceptionnelle, par l'intention affichée par les familles en question de se rebeller. Sont également concernées les familles avec beaucoup d'enfants.