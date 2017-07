Une majorité MR-CDH semble se dessiner lentement au niveau wallon. Mais pourront-ils gouverner avec une majorité d’à peine un siège?

Cette interrogation s’est posée avec insistance du côté du MR après les incidents lors du vote sur la télé redevance (5 élus sur 13 n’étaient pas présents), et le revirement de la députée Isabelle Stommen sur le nombre de femmes dans les collèges communaux et provinciaux.

Selon plusieurs sources, les députés wallons ont clairement été refroidis par l’attitude du groupe CDH, de moins en moins vu comme un partenaire fiable. "Le CDH doit nous donner des gages de sa discipline. Sinon, ce sera impossible de faire fonctionner cette majorité", nous glisse un libéral. "Même s’il existe toujours des moyens d’agir, notamment avec les décrets fourre-tout."

En effet, avec 38 députés MR et CDH, la moindre absence pourrait avoir un impact considérable sur les votes, en leur ôtant la majorité. Comme ce mercredi, avec l’absence de Jacqueline Galant (MR), en passe d’accoucher, ou de Josy Arens (CDH).

Certains, au sein des libéraux, le murmurent : peut-être devraient-ils laisser PS et le CDH "se débrouiller" au gouvernement pour éviter de se griller avant les élections.

"Tout le monde se rend compte que les problèmes sont profonds au CDH. Certains parlementaires n’acceptent plus les décisions de Benoît Lutgen. Et Dimitri Fourny n’a pas la mainmise sur le groupe. Sinon, comment expliquer autant d’absences parmi ses députés lors d’une séance si importante?", se demande un député MR. Certains accusent carrément les députés CDH d’avoir volontairement manqué le début de la séance au Parlement, en guise de protestation muette. "Je suis tout simplement arrivé en retard. C’est malencontreux", assure Benoît Drèze, député CDH. "Je peux comprendre qu’on s’interroge, mais je vous certifie que notre groupe est très soudé. Nous retiendrons la leçon pour l’avenir. Car il est vrai qu’une majorité MR-CDH serait très courte et nécessiterait une attention renforcée des parlementaires." Pas sûr que cela suffise à rassurer le MR…