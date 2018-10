Les actions de zèle des douaniers de Brussels Airport, qui avaient repris vendredi matin vers 07h00, on été arrêtées vers midi.

Les syndicats ACV-CSC et ACOD-CGSP indiquent cependant que leur mouvement reprendra lundi. Les organisations syndicales croient en effet peu aux possibilités de trouver une solution lors de la rencontre programmée mardi avec l'administrateur général de l'administration des Douanes et Accises, Kristian Vanderwaeren. Les douaniers avaient débuté mercredi leurs actions de zèle, puis les ont poursuivies jeudi et vendredi, à chaque fois dans la matinée.

Aimé Truyers de l'ACOD (CGSP) n'attend pas de résultats concrets de la rencontre de mardi, alors que les douaniers veulent surtout davantage de personnel. "Vanderwaeren est limité dans son action, à ce que le ministre Johan Van Overtveldt le laisse faire", indique le syndicaliste socialiste, "et le ministre fait bien quelques promesses vagues sur de nouvelles embauches mais ne donne pas de propositions concrètes". "Nous irons bien à la concertation, mardi, mais j'espère qu'il y aura alors du contenu sur la table", conclut-il.