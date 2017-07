Les précipitations tombées au cours des douze derniers mois n'ont atteint que 557,5 mm à Uccle, indique l'Institut Royal de Météorologie (IRM) lundi. Cela ne représente que 65% de la normale (852,4 mm).

Après un printemps ayant enregistré très peu de précipitations (à peine 60% de la normale saisonnière), l'IRM a constaté que le mois de juin a lui aussi été particulièrement sec (50,8 mm, soit 71% de la normale). "Juin s'inscrit donc dans une longue période de mois presque tous déficitaires en eau, remontant jusqu'à juillet 2016", indique l'institution. "Depuis cette date, à Uccle, tous les mois ont été plus secs que la normale, à l'exception du mois de novembre 2016."

La sécheresse actuelle survient après une première moitié 2016 particulièrement pluvieuse. A Uccle, ce fut même le semestre le plus arrosé depuis le début des relevés en 1833.

Les précipitations peu élevées ont également été enregistrées dans le reste du pays, mais l'intensité de cette sécheresse varie selon les régions. Le sud de la province de Luxembourg et une partie de la botte du Hainaut affichent ainsi un déficit relatif de 45 à 55% par rapport aux normales.

Le début de ce mois de juillet est également très sec. Les orages survenus ces derniers jours n'ont généré que localement des précipitations.

"Le retour graduel d'une haute pression dans les parages de notre pays induira vers la fin du mois une tendance à un temps à nouveau plus sec, accompagné d'une remontée des températures au-dessus des normales. A plus long terme, les modèles de prévisions saisonnières suggèrent, en moyenne sur les trois prochains mois, une période plus chaude et plus sèche que les normales. Il faut toutefois souligner que les prévisions saisonnières dans nos régions sont à prendre avec toute la prudence qui s'impose, en particulier pour les précipitations", conclut l'IRM.