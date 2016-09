Les écharpes des bourgmestres et échevins wallons vont changer de couleurs

Belgique

Le gouvernement wallon a adopté jeudi définitivement un projet d'arrêté modifiant les couleurs des écharpes des bourgmestres et des échevins. Ces derniers ne s'afficheront plus aux couleurs noir et jaune - celles de la Flandre - mais rouge et jaune - celles de la Wallonie.

Pour les bourgmestres, dont l'écharpe est à fond noir, jaune et rouge, avec franges en argent, éventuellement frappée du blason ou de l'écusson de la commune, le changement principal réside dans le remplacement de ce blason ou écusson par le coq hardi.

L'objectif est de combiner sur l'écharpe mayorale les références à l'État fédéral (couleurs nationales) et à la Région (coq hardi). L'emblème communal a été jugé redondant en termes d'identification, puisque le premier magistrat de la commune ne peut porter l'écharpe que sur le territoire de sa commune. Son abandon se justifie aussi par un souci d'unicité, indiquait-on au cabinet du ministre des Pouvoirs locaux Paul Furlan. Quant aux franges, elles passeront de l'argent à l'or, conformément à "l'usage commun pour le premier mandataire de la commune".

L'écharpe d'échevin, elle, avait un fond noir et jaune, avec franges rouges, et pouvait être frappée d'un coq rouge. Désormais, le fond sera rouge et jaune (couleurs de la Wallonie), avec franges en argent (couleur des seconds mandataires). Le président du CPAS la portera aussi.

Ces modifications entreront en vigueur lors de l'installation des nouvelles instances à la suite des élections communales de 2018. Elles font suite à une résolution du parlement wallon sur laquelle majorité et opposition s'étaient passablement écharpées.