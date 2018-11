Environ 200 étudiants de la faculté des Sciences psychologiques et de l'Education ont manifesté, mercredi à 10H00, sur le campus du Solbosch de l'Université libre de Bruxelles (ULB).



Ils ont appelé Jean-Claude Marcourt, le ministre de l'Enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles, à garantir l'accessibilité et la qualité de la formation. Des étudiants ont témoigné de leurs difficultés à étudier. Des banderoles arboraient des messages du type "1 étudiant = 1 place".

La Fédération des Etudiants Francophones (FEF) et la Fédération Belge des Psychologues (FBP) dénoncent la situation critique que vivent les étudiants de Master en psychologie dans les universités francophones, à savoir une pénurie de maîtres de stage et promoteurs, des auditoires surpeuplés ou encore des étudiants recalés à l'inscription de certains cours.

Le financement actuellement octroyé aux établissements ne permet pas d'absorber dans des conditions acceptables l'augmentation significative du nombre d'étudiants inscrits en Master en psychologie au sein des quatre universités francophones. Les étudiants mobilisés plaident pour qu'une enveloppe de soutien aux facultés de psychologie soit négociée lors du prochain vote du budget 2019 au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les étudiants belges se disent solidaires des étudiants de nationalité française. "On veut s'en sortir ensemble", souligne Maxime Michiels, président de la FEF. "Pour revenir sur la question du contingentement posée par le ministre, ce n'est pas notre demande. Nous, nous voulons une enveloppe supplémentaire pour résoudre en urgence la situation. Avant, quand cela s'est fait, on limitait le nombre de praticiens total comme en médecine et il n'y avait alors quasiment que des Français, mais cela n'a plus cours aujourd'hui. On n'a pas de pénurie de psychologues."