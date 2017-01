Chaque année, les facteurs belges appréhendent l’arrivée de l’hiver. La première raison est la charge de travail immense que représentent les fêtes de fin d’années. La deuxième est la météo. Par temps de gel et de neige, les conditions de travail sont particulièrement difficiles pour ces travailleurs au métier physique.

En outre, les accidents sont légion à cette période de l’année. "Dès le premier jour ouvrable de la nouvelle année, de nombreux facteurs en tournée ont eu des accidents", indique Marc De Mulder, président national du Syndicat libre de la fonction publique.

Ce sont les services vélomoteurs qui courent le plus grand risque en cas de conditions météorologiques hivernales.

Pour limiter les accidents, l’utilisation de vélomoteurs a donc tout simplement été interdite lorsque la météo est trop rude, ce qui engendre des problèmes logistiques.

Dans ces conditions extrêmes, il n’est bien sûr pas question pour les facteurs de se tourner les pouces. Un moyen alternatif de distribution doit être mis en place.

"Suivant la situation et les possibilités au niveau local, on tentera de distribuer, d’une autre manière, l’ensemble des produits dévolus aux services vélomoteurs. Au moment de répartir, on tient compte des produits du jour. À cet égard, le traitement des envois pourvus d’un code à ba rres (envois recommandés et envois avec valeur déclarée, transactions financières, pensions, paquets P, etc.) est prioritaire", indique Marc De Mulder.

"S’il y a des voitures disponibles, les facteurs peuvent les prendre mais ils doivent réorganiser tout leur service et ça demande du temps", explique un postier.

Des mesures de soutien ont tout de même été développées pour soutenir les travailleurs dans ces semaines difficiles. Ainsi, lorsque les températures passent sous la barre des cinq degrés, les travailleurs peuvent recevoir gratuitement des boissons chaudes (non alcoolisées) à leur bureau.

En cas de routes impraticables, la distribution de courrier peut exceptionnellement être différée d’une heure (renouvelable), le temps que la distribution soit rendue possible. Les postiers bénéficient également d’un équipement adapté au froid dont font partie des chaussures munies de crampons.