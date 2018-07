En marge du défilé militaire du 21 juillet, la "Fête au parc" a proposé samedi une multitude d'animations gratuites de 10H00 à 23H00, du palais de justice au Parlement, en passant par le parc de Bruxelles et la rue de la Régence. Le public était plus nombreux que l'année passée, selon l'estimation de Gauthier Demaret, porte-parole du syndicat d'initiative de Bruxelles qui organisait en partie les festivités. Une estimation chiffrée sera donnée par la police de Bruxelles-Ixelles à l'issue du feu d'artifice qui clôturera la fête nationale.

Il y a eu 167 interventions et 6 évacuations vers les hôpitaux, selon le bilan intermédiaire communiqué en soirée par Sandrine Devers, responsable Communication pour la Croix-Rouge de Belgique. La vingtaine de géants qui ont paradé dans Bruxelles ont rencontré un franc succès. La femme qui a traversé la rue de la Régence sur un ballon surdimensionné a su captiver l'attention. Le village des polices locales et fédérale a comme chaque année été installé sur la place Poelaert, devant le palais de justice. Le Sablon a lui hébergé le village Sécurité du SPF Intérieur et des concerts. La Défense a pour sa part présenté ses activités rue de la Régence à travers des démonstrations et de nombreuses initiations.

Sur la même artère, un village des services civils de secours a notamment rassemblé la protection civile, les pompiers du SIAMU (Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale), le groupe d'intervention humanitaire rapide B-Fast et les secouristes la Croix-Rouge. Les pompiers spécialisés qui ont escaladé la façade du Conservatoire ont particulièrement séduit les passants. Le "Phénoménal Truck" de la Chancellerie du Premier ministre a montré les richesses singulières de la Belgique au travers de multiples initiatives. Des animations pour enfants et des concerts ont été organisées dans le parc de Bruxelles. Une collection d'anciens véhicules qui ont appartenu au roi Baudouin étaient également à voir.

Le roi Philippe et la reine Mathilde y ont pris un bain de foule, après le défilé, le temps de visiter le village des 5 ans de règne, composé d'une vingtaine d'associations que le couple royal a rencontré ces 5 dernières années. Le prince Laurent et la princesse Claire ont eux aussi, de leur côté, pris un bain de foule dans le parc après le défilé.