Depuis le début de l’été, le nombre de guichets disponibles dans les gares a été revu à la baisse. Par exemple, à la gare du Midi, cinq guichets sont en général ouverts sur les huit normalement disponibles.

"Il y a constamment des files aux heures de pointe et encore plus l’été, que ce soit à la gare du Midi, la gare Centrale et même le samedi matin en gare de Bruxelles Nord", dénonce un agent de la SNCB.



(...)