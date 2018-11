Les gilets jaunes débarquent ce vendredi matin dans la capitale alors que le Premier ministre Charles Michel a indiqué hier à la Chambre être ouvert à une discussion avec un mouvement davantage structuré. Pour le moment, c’est le flou qui prédomine concernant le mouvement de ce vendredi. Les manifestants sont, en tout cas, déterminés à faire entendre leurs revendications en cette fin de semaine.

Les points de départ devraient être les différentes gares importantes de la capitale. Selon les informations qui remontent, les points de rendez-vous, prévus à 10 h, sont donc Bruxelles-Nord, Bruxelles-Central et Bruxelles-Midi. Il devrait être difficile, par contre, de localiser les gilets jaunes directement. La consigne est de sortir le symbolique gilet au dernier moment. Un point de repère a été établi selon nos informations. Il s’agirait d’une personne possédant un drapeau noir. "Les premiers vont arriver vers 10 h et les suivants en fonction des horaires de train. Cela reste pour le moment aléatoire car les groupes se déplaceront selon la situation. Les groupes veulent être mobiles pour rendre la police folle. Pas mal de gens veulent en découdre. Un mot d’ordre est en train de tourner pour le moment : les femmes, les vieux et les handicapés derrière", raconte un gilet jaune.

Plusieurs points de manifestation se sont précisés depuis le début de la semaine et ont été confirmés par une série de gilets jaunes. Ils évoquent celui intitulé Yellow Party. Il est fixé à 10 h au métro Arts-Loi, à l’intersection entre l’avenue des Arts et la rue de la Loi. Un autre point de manifestation est communiqué à 12 h au parc du Cinquantenaire. Des appels ont, par contre, été lancés pour ne pas s’y rendre. L’endroit est jugé trop simple à encadrer pour la police selon des manifestants. Un rassemblement est aussi prévu à la place de la Monnaie à 10h.

Le blocage des bâtiments du groupe RTL a été démenti par le groupe Opération YellowStorm Belgium, très actif pour la manifestation de ce vendredi.

Le nombre de participants reste très incertain, même si beaucoup de personnes disent venir manifester à Bruxelles aujourd’hui. On parle d’une centaine de personnes à la Monnaie. Pour le reste, rien ne filtre. "Certains hésitent à cause du prix du train s’ils n’ont pas encore touché", indiquait un manifestant.

Du côté de la police, on confirmait, hier en début de soirée, qu’aucune demande officielle de manifestation n’avait été envoyée. "On suit la situation", expliquait la porte-parole de la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles, Ilse Van de Keere. Le cabinet du bourgmestre, Philippe Close, a commenté la situation chez nos confrères de Bruzz : "Sans demande officielle et sans son admission, ils ne seront pas autorisés à manifester. S’ils viennent, nous leur demanderons de rentrer chez eux. Mais tout dépendra de la situation sur le terrain."