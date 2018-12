Ce vendredi, en fin de journée, Olivier Chastel, président du MR, et Georges-Louis Bouchez, délégué général du MR, rencontreront quelques représentants des gilets jaunes, attendus dans le centre de Bruxelles ce samedi pour une manifestation de plus en plus crainte.

Le député Bouchez avait clairement lancé une invitation dans le cadre de l'émission de la RTBF "A votre avis". Il y avait appelé les gilets jaunes à venir le rencontrer avec leurs fiches de salaire afin de confronter leur réalité du terrain aux mesures prises.

Très rapidement, Olivier Chastel, président du MR avait embrayé sur Twitter en invitant les gilets jaunes à contacter le MR pour organiser "dans les plus brefs délais une rencontre pour entamer un dialogue au sujet de leurs revendications". Il précisait effectivement que son invitation faisait suite à la proposition de Georges-Louis Bouchez dans l’émission "A votre avis".

Il nous revient que cette rencontre aura lieu ce vendredi en fin de journée. Elle sera aussi l'occasion de faire le point calmement sur les mesures prises par le gouvernement. Parmi cellles-ci : le fameux " tax shift" qui consiste à faire glisser une partie de la charge de la fiscalité qui pèse actuellement sur les revenus du travail vers d'autres postes. Mesures, qui pour certaines, dépendent de l'avenir du gouvernement.

Pour ce qui est du lieu, celui-ci est tenu secret. Selon nos infos, la rencontre ne se fera ni au siège du parti ni à Bruxelles.