Des criminels auditionnés le vendredi soir alors que la traduction aura lieu le lundi; des enregistrements téléphoniques sur des enquêtes en cours de la police de Bruxelles qui traînent durant le week-end jusqu’à ce que les traducteurs arrivent le lundi matin. "C’est la faute du président du tribunal Luc Hennart parce que c’est lui qui doit payer leurs factures mais il diminue souvent de moitié les prestations du week-end ou alors, il ne les paie pas", entend-on chez des enquêteurs qui redoutent d’apprendre trop tard une information importante. "Si le vendredi à minuit, un deal de drogue ou d’armes est conclu et qu’il doit se produire le lendemain, nous ne le saurons que le lundi au plus tôt", grince-t-on à la police. "Le président Hennart est compétent pour contrôler les notes des interprètes. Les derniers temps, il a raboté les prestations de nuit ou du week-end au tarif de semaine ou bien elles n’ont pas été payées. À présent que nos interprètes savent qu’ils risquent de ne rien toucher pour leur travail du dimanche ou autant que pour un lundi, nous ne trouvons plus grand monde pour nous aider. Nous perdons ainsi des chances d’intervenir rapidement parce que la criminalité ne s’arrête pas le week-end. Au contraire."

Henri Boghe, vice-président de l’association d’interprètes UPTIA, confirme les conditions de travail difficiles pour les équipes de recherche qui doivent se passer d’interprètes le week-end. "Nous les comprenons et ils nous comprennent. Parce que nous voulons bien travailler le samedi et le dimanche pour une rétribution correcte. Mais cette sécurité fait défaut auprès de la juridiction francophone et c’est pourquoi les locaux de traduction restent souvent vides le week-end depuis septembre."

Luc Hennart confirme qu’il a gelé des factures ou réduit leur montant : "La situation est assez complexe mais il est faux de dire que j’empêche les interprètes d’assister la police le week-end. En plus, je n’ai reçu aucune indication que des enquêtes auraient souffert de la manière dont j’aurais traité les factures. J’ai certes tracé une ligne de conduite pour éviter que des situations échappent au contrôle."

Il s’agirait d’interprètes qui seraient intervenus sur plusieurs dossiers en une journée et qui auraient chaque fois compté des frais de déplacement. "Il s’agit de milliers d’euros qui ont peut-être été dépensés indûment , selon le magistrat . Mais jamais je n’ai refusé de payer des prestations s’il s’avère que c’est nécessaire, par exemple pour effectuer une traduction dans la nuit de samedi à dimanche. Ce que je veux éviter, c’est qu’un interprète traduise des conversations du week-end le lundi et compte le tarif week-end ! Ou qu’un interprète venant du Limbourg facture davantage en frais de déplacement qu’en traduction. Du reste, je peux difficilement croire que l’on ne puisse pas trouver un interprète d’arabe le week-end dans une ville comme Bruxelles."