Les marins de la frégate Louise-Marie sont arrivés au port de Zeebruges ce matin.

La pluie rebondit sur les quais de Zeebruges lorsque la frégate Louise-Marie entre dans le port. Quelques manoeuvres plus tard, le siflet retentit. L’officier de navigation annonce la fin du quart de mer et le début du quart de quai. En français, ce charabia signifie que les marins ont terminé leur mission.Cachés sous leur parapluie, les parents de Germain trépignent d’impatience. Leur fils –– est encore sur le navire. Derrière lui,(surnom donné au médecin à bord) serre ses mains contre son cœur. Son petit bout, âgé de trois ans, s’agite devant un grand panneau fait main.

Lorsque la coupée est installée, les membres de l’équipage descendent calmement. Mais une fois sur la terre ferme, ils se ruent dans les bras de leurs proches. Des cris de joie émanent de la foule. “Je ne viens pas que pour mon fils mais pour tout le monde. On est une famille ! Il y a des gars que je connais depuis qu’ils sont gamins”, s’exclame la maman de Luigi.

Les militaires, en mission environ 6 ou 7 mois par an, avaient mis le cap sur la Méditerranée le 12 juin. Ils ont maintenant un mois de congé avant de revenir à quai pour une semaine. Ils repartiront le 4 septembre pour un grand exercice avec la Marine hollandaise. “Le temps est passé assez vite cette fois-ci”, sourit Marlene, officier en charge de l’armement. “Quand on fait des missions de quatre mois, c’est autre chose. Quoi qu’il en soit : c’est bon de rentrer chez soi !”.









Les retrouvailles sont de courte durée : les marins doivent décharger le navire. Une longue file indienne se dessine pour faire passer des caisses remplies de produits médicaux ainsi que des produits surgelés. Pendant ce temps, leurs familles discutent de l’opération Sophia. “39 enfants… Je n’en reviens toujours pas”, susurre un grand-père. Il y a un mois, jour pour jour, les marins sauvaient 118 personnes issues de différents pays africains. Ce sauvetage leur a valu des critiques de la part de Théo Francken (N-VA), secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. Ses propos ont fortement choqué les familles des marins. “Francken ne se rend pas compte de ce que c’est. Il ne l’a pas vu, pas vécu. Faudrait envoyer les membres du gouvernement dans le Louise-Marie en mer pour sept semaines pour voir comment ils s’en sortent…”, maugrée Maryline, venue chercher son fils. “Renvoyer les gens en Libye… Il ne lit pas les journaux ? Il ne sait pas que c’est la guerre là-bas ? Que les migrants y sont violés, torturés ? ! J’ai bondi hors du canapé en l’entendant à la télé”, glisse sa voisine.

Le ministre de la Défense, Steven Vandeput (N-VA), devait être présent sur la jetée ce matin. Or, au moment où le coup de siflet retentissait, aucun représentant du gouvernement n’avait pointé le bout de son nez. Une absence remarquée... Mais qui ne dérange pas. “Moins on voit la N-VA, mieux on se porte. Et puis comme ça, on récupère notre gamin plus vite !”, s’aventure un couple, en coeur.

Pour l’équipage, l’heure n’est plus au débat mais bien aux vacances. “Sauver une vie ne sera jamais quelque chose de négatif”, lâche un des soldats de la Marine, comme pour clore la discussion. Et s’en va, bras dessus, bras-dessous, les yeux perdus dans ceux de son épouse.