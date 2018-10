Mauvaise nouvelle pour les navetteurs : alors qu'elles devaient être mises en circulation ce mois-ci, les 445 voitures à double étage M7 ne seront livrées que dans six mois. "Une promesse non-tenue auprès des navetteurs", pointe Gianni Tabbone, de l'asbl navetteurs.be...

La livraison du tout nouveau matériel roulant, c'est-à-dire 445 trains à double étage de type M7 était planifiée à partir de l’automne 2018 et devrait faire diminuer le taux d’indisponibilité des trains et moderniser la flotte de la SNCB. Plus modernes et confortables, l'arrivée de ces nouveaux trains était très attendue par les navetteurs. En dépit de l'échéance, l'attente n'est malheureusement pas terminée...

(...)