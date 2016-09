Les numéros d'urgence 100 et 112 à nouveau disponibles partout

Belgique

Les numéros d'urgence 100 et 112, qui étaient indisponibles dans les provinces de Hainaut et Limbourg et difficilement joignables dans les provinces de Luxembourg et Anvers en début d'après-midi, sont à nouveau disponibles, a indiqué le SPF Intérieur vendredi. L'analyse technique concernant la cause exacte de l'incident est toujours en cours, précise le SPF.

Les numéros d'urgence 100 et 112, qui aboutissent au même endroit et sont accessibles gratuitement 24 heures sur 24, font l'objet de plus de 2,5 millions d'appels par an.