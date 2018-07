Un orage localisé, accompagné de fortes pluies, s'est abattu sur Gosselies (Charleroi) vendredi en fin d'après-midi.

Plusieurs caves et routes ont été inondées. La situation est rapidement rentrée dans l'ordre. Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est ont reçu plus de 25 appels en quelques minutes, ce vendredi en fin d'après-midi, à la suite d'un orage localisé à Gosselies et Courcelles, dans l'agglomération de Charleroi. Plusieurs caves ont été inondées, de même que quelques routes et autoroutes, ont-ils indiqué.

Dans la rue Saint-Roch, les taques d'égout se sont soulevées mais la situation est rapidement revenue à la normale, une fois l'orage passé.

A noter que l'autoroute E42 à hauteur de Gosselies n'a pas été épargnée non plus. La preuve sur les images ci-dessus partagées par nos confrères de RTL.