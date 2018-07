Les systèmes de paiement Maestro et Mastercard ont connu jeudi soir des problèmes durant près d'une heure et demi, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger.



Ces perturbations sont entre-temps résolues, indique Worldline, qui gère la circulation des paiements. Selon l'entreprise, le problème provenait de chez Mastercard. "De 19h06 à 20h26, il y eu des problèmes avec les transactions Maestro et Mastercard", indique une porte-parole de Worldline.

Des problèmes identiques se seraient manifestés à l'étranger, entre autres aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne.