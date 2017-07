L’une des innombrables conséquences du Brexit risque bien de toucher nos pêcheurs. Le gouvernement britannique a en effet annoncé hier qu’il quittait la Convention de Londres sur la pêche. Une convention, signée en 1964, et qui autorisait les pêcheurs belges, français, néerlandais ou encore allemands à pêcher dans les eaux à proximité des côtes britanniques.

Concrètement, ces navires avaient le droit de poser leurs filets dans une zone comprise entre six et douze miles au large des côtes, soit plus de latitude que les limites fixées par le droit européen (douze miles).

En quittant la Convention de Londres, les Britanniques récupèrent donc le droit exclusif de pêcher dans ces eaux. En contrepartie, ils abandonnent eux-mêmes le droit de travailler à proximité des côtes de cinq autres pays : la France, la Belgique, l’Allemagne, l’Irlande et les Pays-Bas.

"C’est une première étape historique vers la construction d’une nouvelle politique de la pêche nationale au moment où nous quittons l’Union européenne", a déclaré dans un communiqué le ministre de l’Environnement, Michael Gove.

"Cela signifie que pour la première fois en 50 ans, nous allons pouvoir décider qui peut avoir accès à nos eaux", a-t-il ajouté.

La sortie de cette convention a été saluée par la Fédération nationale britannique des organisations de pêche (NFFO). "C’est une bonne nouvelle et une étape importante dans l’établissement d’un État côtier indépendant", a déclaré son patron, Barrie Deas.

Le gouvernement britannique notifiera lundi sa décision aux États signataires de la convention, point de départ d’un processus de sortie qui prendra deux ans. Londres devra négocier dans le même temps sa sortie de la Politique commune de la pêche (PCP).

En 2015, quelque 708.000 tonnes de poissons ont été pêchées par les navires britanniques, représentant une valeur de 775 millions de livres (près de 900 millions d’euros), selon le gouvernement britannique.

Du côté des pêcheurs belges, cette décision suscite les plus vives inquiétudes. Et pour cause : s’ils perdent le droit de jeter leurs filets à proximité des côtes britanniques, c’est toute leur activité qui est menacée. On estime en effet qu’ils tirent 60 % de leurs revenus des prises effectuées dans cette zone. Ils croisent donc les doigts pour que les Britanniques les autorisent encore à taquiner le poisson dans leurs eaux.