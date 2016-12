En 2016, Unia, le Centre interfédéral pour l’égalité des chances a ouvert 20 dossiers, introduits par des personnes en situation de handicap, concernant l’accessibilité des trains, quais ou gares. Un chiffre record qui inquiète Unia, qui se bat contre différentes formes de discrimination, notamment celles liées au handicap et à l’état de santé, depuis 2003. Pour le directeur d’Unia, Patrick Charlier, la SNCB ne prendrait pas suffisamment en compte les besoins des personnes à mobilité réduite (PMR). "En matière de discrimination, la SNCB est l’une des institutions publiques que nos services sollicitent le plus" , dit-il, l’air grave. Au total, 82 dossiers sont ouverts contre l’entreprise ferroviaire : 13 datent de 2011, 8 de 2012, 8 aussi en 2013 avant de commencer à grimper à 15 en 2014 et 18 l’année dernière.

Actuellement, les PMR peuvent compter sur une assistance personnelle pour monter et descendre du train dans 131 gares du pays, à condition d’en faire la demande 24 heures à l’avance. Dans 18 autres stations ferroviaires, ce délai est de 3 heures. "Dire que la SNCB ne fait rien est faux. Il y a eu des progrès, comme la réservation 3 h à l’avance. Mais ce n’est pas assez", avance Patrick Charlier, qui déplore de nombreux manquements.

Parmi eux : aucun train ne permet un débarquement ou embarquement de plain-pied. Unia révèle aussi que trop peu de gares sont intégralement accessibles. Et donne comme exemple l’unique cas où Unia a carrément saisi la SNCB en justice : celui d’une nouvelle gare située en Flandre, où le quai est accessible pour les PMR… Mais l’aide personnelle n’y est pas prévue. "Un comble !", s’écrie-t-il. D’autres problèmes sont liés aux moyens de contact : le site internet pour PMR n’est pas adapté aux malvoyants et aveugles et le numéro de contact pour réserver une assistance est payant.

Afin de trouver des solutions sans passer par la justice, le centre a adressé plusieurs recommandations à l’entreprise ferroviaire. "Je ne demande pas que tout soit réglé demain. Mais au moins, que ce soit planifié. Qu’on puisse me dire que dans 5 à 10 ans, on aura enfin avancé", conclut-il.

En octobre de cette année, François Bellot, ministre de la Mobilité, indiquait quant à lui avoir reçu les conseils d’Unia. D’après lui, la SNCB fera son possible pour les suivre "dans le cadre des activités relatives au contrat de gestion". À noter que la hauteur des quais varie actuellement entre 28 et 76 centimètres. En décembre 2015, la SNCB a toutefois opté pour la standardisation de la hauteur de quais à 76 centimètres. Le ministre avait alors affirmé que "la standardisation des quais est une priorité. Il sera veillé à ce qu’une programmation de rehaussement soit reprise dans les contrats de gestion d’Infrabel et de la SNCB."