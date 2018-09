Depuis le 15 juillet 2018, les travailleurs occupés à au moins 4/5 e temps, les pensionnés et les indépendants ont la possibilité de gagner jusqu’à 500 € complémentaires par mois sans devoir payer d’impôts dans plusieurs domaines, dont la construction. "Le problème est que certaines entreprises de construction constatent désormais qu’en dépit de l’entrée récente en vigueur de cette mesure, certains travailleurs ne sont déjà plus disposés à prester des heures supplémentaires en semaine ou le week-end, car il est plus avantageux pour eux d’aller effectuer de petits travaux chez des particuliers, sans devoir payer d’impôts" , explique Sven Nouten, responsable de la communication pour la Confédération Construction.

(...)