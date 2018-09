Plus de 400 phoques communs ont été observés le long de la côté belge en 2017.

Des phoques communs ont été signalés quotidiennement à l’Institut des Sciences Naturelles Ces dernières années, les phoques se sont multipliés en Mer du Nord, indique l’Institut Royal Des Sciences Naturelles de Belgique dans son dernier rapport. En 2017 des phoques communs leur ont été signalés pratiquement tous les jours, principalement dans les zones portuaires et en particulier dans le port de Nieuport où ils étaient parfois 5 à venir se reposer ensemble. Il pourrait s’agir d’individus revenant chaque année sur le même site.

Le site internet Observations.be a enregistré plus de 400 observations de phoques communs pour la région côtière, mais il s’agissait dans de nombreux cas des mêmes individus, recensés par plusieurs personnes. Les observations de phoques communs ont été nettement plus rares en mai et en juin : un certain nombre de phoques fidèles à Nieuport ont sans doute quitté le port pendant cette période pour rejoindre une des aires de reproduction. Le site observations.be a aussi répertorié quelques dizaines d’observations dans l’Escaut.

Par ailleurs, plusieurs phoques ont été blessés par des hameçons l’année passée, signale l’Institut. En 2017, des phoques communs blessés par des hameçons ont été souvent observés dans le port de Nieuport. Le 6 août, le Sealife est venu chercher à La Panne un phoque commun qui présentait dans la gueule des plaies probablement provoquées par un hameçon.

Ces dernières années, le phoque gris a été décrit à plusieurs reprises comme dangereux par des articles de presse. Pour l’Institut, des accidents impliquant des phoques ne sont pas à exclure.

“Il n’est pas exclu qu’un phoque gris se trompe en considérant un baigneur comme une proie ou qu’il s’agrippe à un baigneur, par curiosité ou par jeu. Aujourd’hui, les baigneurs rencontrent régulièrement des phoques gris curieux, ce qui n’était pas le cas dans le passé. Le risque d’une interaction physique avec un phoque gris sur la plage ou dans les eaux côtières est cependant faible : comparé à certaines régions à l’étranger, les phoques gris y sont peu nombreux. Il n’y a absolument pas lieu d’éviter les plages et les eaux côtières ou de considérer les phoques comme des animaux indésirables. Il faut cependant comprendre qu’avec un poids qui peut dépasser les 300 kg, le phoque gris est notre plus grand prédateur indigène. Mieux vaut donc respecter l’animal et le laisser tranquille dans son environnement naturel.”, indique le rapport.